Реформа освіти "ключ до майбутнього України, - Порошенко
"Освіта - це ключ до майбутнього України. Прийняття нової редакції закону "Про освіту" дає нам ключ. Нова українська школа відкриває свої двері для нового покоління українців - компетентних, патріотичних, відкритих світу. Радий, що нам це вдалося. Адже реформа освіти - це потужний поштовх і для інших реформ, які сьогодні здійснює Україна", - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook ввечері у вівторок, 5 вересня.
Президент також висловив подяку всім, хто працював над документом, членам Національної ради реформ, а також депутатам, які підтримали законопроект.
Нагадаємо, сьогодні 5 вересня депутати Верховної Ради підтримали закон про освіту в Україні, який передбачає 12-річне навчання в школі та підвищення зарплати вчителів.
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