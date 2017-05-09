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Реформа освіти "ключ до майбутнього України, - Порошенко

Президент дав зрозуміти, що підпише новий закон про освіту
Президент України Петро Порошенко схвально відгукнувся про прийняття нового закону про освіту, висловивши впевненість, що він дасть імпульс іншим реформам.
Реформа освіти "ключ до майбутнього України, - Порошенко Фото: Сайт президента України

"Освіта - це ключ до майбутнього України. Прийняття нової редакції закону "Про освіту" дає нам ключ. Нова українська школа відкриває свої двері для нового покоління українців - компетентних, патріотичних, відкритих світу. Радий, що нам це вдалося. Адже реформа освіти - це потужний поштовх і для інших реформ, які сьогодні здійснює Україна", - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook ввечері у вівторок, 5 вересня.

Президент також висловив подяку всім, хто працював над документом, членам Національної ради реформ, а також депутатам, які підтримали законопроект.

Нагадаємо, сьогодні 5 вересня депутати Верховної Ради підтримали закон про освіту в Україні, який передбачає 12-річне навчання в школі та підвищення зарплати вчителів.

 
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05 09 2017 21:18
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