Реформа СБУ пропонувалася ще два роки тому, - Наливайченко
"На часі не концепції, а швидкі зміни до законодавства, які полягають у наступному: разом з міжнародними партнерами створити дієвий бойовий антитерористичний центр, максимально розвивати контррозвідувальну діяльність", - наголосив він.
За словами екс-очільника СБУ – це відомство має стати ефективною контррозвідкою і дієвим антитерористичним органом! З нього потрібно прибрати слідство, економіку та інші непотрібні функції.
Наливайченко нагадав, що згадані реформи і, відповідно, зміни до законодавства він пропонував президенту Порошенку ще у жовтні 2014 року.
"Сьогодні Президент Порошенко оголосив, що "Рада національної безпеки і оборони розгляне концепцію реформування Служби безпеки України".
За словами президента, "передбачається, що окремі функції СБУ, не властиві класичній спецслужбі, буде поступово передано іншим правоохоронним органам. Зокрема, розслідування окремих службових злочинів і злочинів, скоєних злочинними організаціями, перейдуть до компетенції НАБУ, ДБР і Національної поліції. При цьому П. Порошенко зазначив, що "СБУ залишиться головним контррозвідувальним відомством України", - підкреслив політик.
Також він привітав співробітників СБУ з професійним святом і ювілеєм. Побажав їм бути фаховими, патріотичними, відданими українському народу і присязі!
Нагадаємо, що партія "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість" ухвалила рішення йти на вибори як у місцеві органи влади, так і на парламентські, навіть якщо вони будуть позачерговими.
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