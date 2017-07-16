Регіонали заплатили Манафорту більше, ніж офіційно витрачали, - NYT
Про це йдеться у матеріалі The New York Times.
Як повідомлялося, у червні Манафорт визнав, що в 2012-2013 роках отримав 17 млн доларів від української Партії регіонів.
Його консалтингова компанія отримала гроші за роботу в інтересах партії, зокрема, за організацію її передвиборчої кампанії.
Водночас за даними видання у 2012 році ПР повідомила про щорічні витрати близько 11,1 млн доларів США. За той самий рік Манафорт повідомив про доходи від ПР у сумі 12,1 млн доларів.
У 2013 році Партія регіонів повідомила про витрати у розмірі 3,7 млн доларів, а Манафорт - про отримання платежів у розмірі 4,5 млн доларів.
Документи Манафорта, подані у мін'юст США, не охоплюють весь період його роботи в Україні. Зокрема, у записах "амбарної книги" ПР згадуються $12,7 млн, які призначалися для фірми Манафорта з 2007 до 2012 рр.
За даними "амбарної книги", регіонали за останні 10 років витратили близько $2 мільярдів.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що не мають повноважень вести розслідування щодо екс-радника президента-втікача Віктора Януковича Пола Манафорта.
Детективи НАБУ та прокурори САП 30 травня 2016 року розпочали досудове розслідування так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів на підставі документів, переданих Трепаком. В рамках розслідування даного провадження 13 грудня 2016 року Голові ЦВК Михайлу Охендовському, чиє прізвище та підпис фігурували у переданих документах, було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 161 698 доларів США, що в еквіваленті по курсу НБУ на час вчинення злочинів становило 1 294 438 грн.
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