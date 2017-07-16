Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Регіонали заплатили Манафорту більше, ніж офіційно витрачали, - NYT

У 2013 році Партія регіонів повідомила про витрати у розмірі 3,7 млн доларів, а Манафорт - про отримання платежів у розмірі 4,5 млн доларів
Екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт отримав за свої послуги більше, ніж Партія регіонів офіційно витрачала у той період.
Регіонали заплатили Манафорту більше, ніж офіційно витрачали, - NYT Фото: pravda.com.ua

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Як повідомлялося, у червні Манафорт визнав, що в 2012-2013 роках отримав 17 млн доларів від української Партії регіонів.

Його консалтингова компанія отримала гроші за роботу в інтересах партії, зокрема, за організацію її передвиборчої кампанії.

Водночас за даними видання у 2012 році ПР повідомила про щорічні витрати близько 11,1 млн доларів США. За той самий рік Манафорт повідомив про доходи від ПР у сумі 12,1 млн доларів.

У 2013 році Партія регіонів повідомила про витрати у розмірі 3,7 млн доларів, а Манафорт - про отримання платежів у розмірі 4,5 млн доларів.

Документи Манафорта, подані у мін'юст США, не охоплюють весь період його роботи в Україні. Зокрема, у записах "амбарної книги" ПР згадуються $12,7 млн, які призначалися для фірми Манафорта з 2007 до 2012 рр.

За даними "амбарної книги", регіонали за останні 10 років витратили близько $2 мільярдів.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що не мають повноважень вести розслідування щодо екс-радника президента-втікача Віктора Януковича Пола Манафорта.

Детективи НАБУ та прокурори САП 30 травня 2016 року розпочали досудове розслідування так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів на підставі документів, переданих Трепаком. В рамках розслідування даного провадження 13 грудня 2016 року Голові ЦВК Михайлу Охендовському, чиє прізвище та підпис фігурували у переданих документах, було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 161 698 доларів США, що в еквіваленті по курсу НБУ на час вчинення злочинів становило 1 294 438 грн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 07 2017 10:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.