Регламентний комітет підтримав зняття недоторканності з Савченко

Регламентний комітет Верховної Ради вранці 22 березня провів засідання за поданнями на народного депутата Надію Савченко.

За підсумками засідання комітет визнав законним зняття з неї недоторканності, її затримання і обрання їй запобіжного заходу у вигляді арешту.

Засідання відбулося в присутності нардепа Надії Савченко та генерального прокурора Юрія Луценка.

Нагадаємо, у Комітет ВР з питань регламенту та організації роботи Ради надійшло подання ГПУ щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Надії Савченко.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.