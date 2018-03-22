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Регламентний комітет підтримав зняття недоторканності з Савченко

Засідання відбулося в присутності Савченко та Луценка
Регламентний комітет Верховної Ради вранці 22 березня провів засідання за поданнями на народного депутата Надію Савченко.
Регламентний комітет підтримав зняття недоторканності з Савченко Надія Савченко. Фото: Euronews

За підсумками засідання комітет визнав законним зняття з неї недоторканності, її затримання і обрання їй запобіжного заходу у вигляді арешту.

Засідання відбулося в присутності нардепа Надії Савченко та генерального прокурора Юрія Луценка.

Нагадаємо, у Комітет ВР з питань регламенту та організації роботи Ради надійшло подання ГПУ щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Надії Савченко.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.

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22 03 2018 10:14
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