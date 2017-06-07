Регламентний комітет вважає недостатньо обґрунтованим подання на зняття недоторканності Полякова

Висновок комітету буде спрямований до спікера Ради

Регламентний комітет Верховної Ради вирішив недостатньо обґрунтованим подання на зняття недоторканності з народного депутата Максима Полякова.

В усіх трьох поданнях комітет визнав, що вони є законними, але недостатньо обґрунтовані в частині проведення оперативних слідчих дій, - заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань регламенту Павло Пинзеник.

Також комітет звернувся до ГПУ з вимогою розслідувати дії працівників НАБУ, які нібито вчинили злочин провокацією підкупу.

За три рішення члени комітету голосували одноголосно.

21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко направив в Раду виставия про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання відносно народного депутата України Максима Полякова запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Луценко заявив, що в діях Полякова вбачаються ознаки хабарництва на суму 7500 дол.

Нагадаємо, Полякову та Розенблату інкриміновано хабарництво в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ.

Детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура в ході засідання регламентного комітету продемонструвала відеозапис у справі про отримання хабарів нардепами Максимом Поляковим і Бориславом Розенблата.

Зазначимо, що вчора Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав подання на зняття недоторканності і притягнення до відповідальності народного депутата Андрія Лозового з фракції "Радикальної партія" законним і мотивованим, але недостатньо обгрунтованим.