Регламентний комітет вважає недостатньо обґрунтованим подання на зняття недоторканності Полякова
В усіх трьох поданнях комітет визнав, що вони є законними, але недостатньо обґрунтовані в частині проведення оперативних слідчих дій, - заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань регламенту Павло Пинзеник.
Також комітет звернувся до ГПУ з вимогою розслідувати дії працівників НАБУ, які нібито вчинили злочин провокацією підкупу.
За три рішення члени комітету голосували одноголосно.
21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко направив в Раду виставия про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання відносно народного депутата України Максима Полякова запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Луценко заявив, що в діях Полякова вбачаються ознаки хабарництва на суму 7500 дол.
Нагадаємо, Полякову та Розенблату інкриміновано хабарництво в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ.
Детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура в ході засідання регламентного комітету продемонструвала відеозапис у справі про отримання хабарів нардепами Максимом Поляковим і Бориславом Розенблата.
Зазначимо, що вчора Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав подання на зняття недоторканності і притягнення до відповідальності народного депутата Андрія Лозового з фракції "Радикальної партія" законним і мотивованим, але недостатньо обгрунтованим.
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