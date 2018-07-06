НОВИНИПарламентський комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради визнав невмотивованою подання генпрокурора на зняття депутатської недоторканності з нардепів з депутатської групи "Воля народу" Олександра Пономарьова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Регламентний комітет визнав невмотивованим подання на Пономарьова
Представники парламентського комітету визнали, що докази ГПУ - Сумнівні
Фото: izdato.net
Подання генпрокурора визнали невмотивованим, а докази – сумнівними, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Олександр Пономарьов вихопив з рук і забрав мобільний телефон у парламентського кореспондента Івана Марусенко. Зазначається, що пізніше нардеп вихопив і інший мобільний телефон. І тільки після сперечань повернув обидва телефони.
Через деякий час генпрокурор Юрій Луценко підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Олександра Пономарьова.
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07 06 2018 17:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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