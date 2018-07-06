Регламентний комітет визнав невмотивованим подання на Пономарьова

Парламентський комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради визнав невмотивованою подання генпрокурора на зняття депутатської недоторканності з нардепів з депутатської групи "Воля народу" Олександра Пономарьова.

Подання генпрокурора визнали невмотивованим, а докази – сумнівними, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Олександр Пономарьов вихопив з рук і забрав мобільний телефон у парламентського кореспондента Івана Марусенко. Зазначається, що пізніше нардеп вихопив і інший мобільний телефон. І тільки після сперечань повернув обидва телефони.

Через деякий час генпрокурор Юрій Луценко підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Олександра Пономарьова.