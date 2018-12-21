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Регулятор зменшив тариф на транспортування газу вдвічі

Відповідне рішення зробить невигідним запуск Росією газопроводу в обхід України
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зменшила тариф на транспортування газу вдвічі.
Регулятор зменшив тариф на транспортування газу вдвічі Фото: afp.com

Зазначається, що це призведе до зменшення вартості імпортного газу, який закуповує та споживає України, на 6 доларів. Крім цього, відповідне рішення зробить невигідним запуск Росією газопроводу в обхід України - "Північного потоку-2".

"Українська газотранспортна система закріпить свою конкурентоздатність, як абсолютна та більш економічно вигідна альтернатива "Північному потоку" та іншим обхідним газогонам. Сподіваюсь таке рішення НКРЕКП сприятиме укладанню вигідного транзитного контракту після 2019 року", - повідомила голова НКРЕКП Оксана Кривенко.

Водночас, у НКРЕКП прогнозують, що відповідне рішення сприятиме інвестиціям в сферу транзиту газу України. Зокрема, сприятиме участі іноземних інвесторів в управління газотранспортною системою України.

"Вважаю, що сьогоднішнім рішенням про зниження тарифів, ми зміцнили міжнародні позиції України та черговий раз довели, що наша держава надійний та перспективний партнер.

Нам потрібно виграти конкуренцію за інвестиції та завантаженість газотранспортної системи", - додала очільниця НКРЕКП.

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21 12 2018 15:05
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