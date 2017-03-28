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Реєстр е-декларацій не працює вже тиждень

У НАЗК назвали ситуацію вибухонебезпечною
Єдиний державний реєстр електронних декларацій припинив роботу.
Реєстр е-декларацій не працює вже тиждень Фото:i.lb.ua

На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції повідомляють, що в реєстрі проводять технічні роботи.

Член НАЗК Руслан Рябошапка назвав вибухонебезпечною ситуацію з функціонуванням реєстр

"Ситуація з функціонуванням Єдиного державного реєстру декларацій стає, на жаль, вибухонебезпечною. Вніс пропозицію про термінове скликання засідання НАЗК, на якому ми повинні сьогодні ж знайти рішення проблеми", - написав він у Facebook.

 

Кампанія декларування за 2016 рік добігає кінця 31 березня 2017 року. З січня 2017 року перелік суб'єктів декларування виріс більш ніж на 700 тис. осіб.

Депутати та інші чиновники скаржаться, що не можуть через це заповнити електронні декларації.

"Сайт розроблявся в непрозорий спосіб, про що неодноразово говорилося , в тому числі і під час зустрічей з ПРОООН і ГО і пояснення цьому неподобству,цій системі, яка весь час на профілактиці, висить, не працює, немає жодного", - написала депутат Ірина Геращенко у своєму Facebook.

На сайт НАЗК також скаржиться заступник міністра юстиції Ганна Онищенко.

9 березня на сайті НАЗК з'явилося повідомлення, що апаратну базу реєстру дооснастили і вона може тепер витримати 50-70 тисяч одночасних сесій. Повідомляли, що було збільшено обсяг оперативної пам'яті і розширено обсяг дискового простору серверного обладнання, встановлено додаткове мережеве обладнання та здійснено реконфігурацію обладнання.

1 лютого прем'єр Гройсман розкритикував роботу керівника НАЗК Наталії Корчак та заявив про спроби завалити систему електронного декларування.

Гройсман також зазначав, що має інформацію, що Корчак не ліквідовує проблеми в роботі системи е-декларування.

 
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