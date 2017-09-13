Рекламу Apple Watch зняли у Києві, - ВІДЕО На перших секундах відео впізнається вестибюль столичного вокзалу

Компанія Apple у вівторок, 12 вересня, презентувала свої новинки, серед яких анонсували нові версії iPhone (iPhone 8, iPhone 8 plus, iPhone X) та третє покоління електронного годинника Apple Watch.

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В одному з рекламних роликів Apple використали київські локації – зокрема, Центральний вокзал і метрополітен. На перших секундах відео впізнається вестибюль столичного вокзалу, також чути оголошення українською мовою. The new #AppleWatch is giving you 40,000,000 songs on your wrist with #Apple music integration. #AppleEvent pic.twitter.com/S6cgOokhjV — IGN (@IGN) 12 вересня 2017 р. Видання AIN.ua з'ясовує хто відповідав за зйомки з української сторони. Нагадаємо, компанія Apple представила флагманську модель свого iPhone. Новинка отримала назву iPhone X, ціни на нього стартують від 999 доларів США. "Велика презентація" відбувалась у новому кампусі "Apple park", в залі, названому на честь Стіва Джобса.

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