ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Apple у вівторок, 12 вересня, презентувала свої новинки, серед яких анонсували нові версії iPhone (iPhone 8, iPhone 8 plus, iPhone X) та третє покоління електронного годинника Apple Watch.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рекламу Apple Watch зняли у Києві, - ВІДЕО
На перших секундах відео впізнається вестибюль столичного вокзалу
Скріншот
В одному з рекламних роликів Apple використали київські локації – зокрема, Центральний вокзал і метрополітен.
На перших секундах відео впізнається вестибюль столичного вокзалу, також чути оголошення українською мовою.
The new #AppleWatch is giving you 40,000,000 songs on your wrist with #Apple music integration. #AppleEvent pic.twitter.com/S6cgOokhjV— IGN (@IGN) 12 вересня 2017 р.
Видання AIN.ua з'ясовує хто відповідав за зйомки з української сторони.
Нагадаємо, компанія Apple представила флагманську модель свого iPhone. Новинка отримала назву iPhone X, ціни на нього стартують від 999 доларів США.
"Велика презентація" відбувалась у новому кампусі "Apple park", в залі, названому на честь Стіва Джобса.
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