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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Рекламу Apple Watch зняли у Києві, - ВІДЕО

На перших секундах відео впізнається вестибюль столичного вокзалу
Компанія Apple у вівторок, 12 вересня, презентувала свої новинки, серед яких анонсували нові версії iPhone (iPhone 8, iPhone 8 plus, iPhone X) та третє покоління електронного годинника Apple Watch.
Рекламу Apple Watch зняли у Києві, - ВІДЕО Скріншот

В одному з рекламних роликів Apple використали київські локації – зокрема, Центральний вокзал і метрополітен.

На перших секундах відео впізнається вестибюль столичного вокзалу, також чути оголошення українською мовою.

 

 

 

Видання AIN.ua з'ясовує хто відповідав за зйомки з української сторони.

Нагадаємо, компанія Apple представила флагманську модель свого iPhone. Новинка отримала назву iPhone X, ціни на нього стартують від 999 доларів США.

"Велика презентація" відбувалась у новому кампусі "Apple park", в залі, названому на честь Стіва Джобса.

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13 09 2017 10:46
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