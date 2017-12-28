Рекомендовані платежі за газ не є обов'язковими - Нацкомісія з тарифів
Про це повідомляє Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.
НКРЕКП також звертає увагу споживачів на наступні аспекти:
- рекомендований платіж не може бути відображений як заборгованість за спожитий природний газ;
- несплата "рекомендованого платежу" не є підставою для вжиття заходів щодо припинення газопостачання побутових споживачів.
НКРЕКП закликає побутових споживачів з метою уникнення спірних ситуацій за обсягом спожитого природного газу передавати дані про споживання через особистий кабінет в мережі Інтернет, по телефону, через мобільні застосунки тощо.
Нагадаємо,прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в цьому опалювальному сезоні не бачить жодних підстав для підвищення ціни на газ.
В Міністерстві енергетики та вугільної промисловості також заявили про відсутність підстав для перегляду ціни на газ на опалювальний сезон 2017-2018 року. Водночас розрахунки Міністерства енергетики в жовтні показали, що ціну на газ треба підвищити на 17,6%.
Міжнародний валютний фонд заявив про необхідність коригування ціни на газ в Україні до рівня імпортного паритету.
Нагадаємо,
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