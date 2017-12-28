Рекомендовані платежі за газ не є обов'язковими - Нацкомісія з тарифів

Нацкомісія з тарифів пояснила "рекомендований платіж" в квитанціях за газ

"Рекомендовані платежі", які деякі постачальники природного газу включають в платіжні документи, не є обов'язковими до сплати.

Про це повідомляє Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

НКРЕКП також звертає увагу споживачів на наступні аспекти:

- рекомендований платіж не може бути відображений як заборгованість за спожитий природний газ;

- несплата "рекомендованого платежу" не є підставою для вжиття заходів щодо припинення газопостачання побутових споживачів.

НКРЕКП закликає побутових споживачів з метою уникнення спірних ситуацій за обсягом спожитого природного газу передавати дані про споживання через особистий кабінет в мережі Інтернет, по телефону, через мобільні застосунки тощо.

Нагадаємо,прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в цьому опалювальному сезоні не бачить жодних підстав для підвищення ціни на газ.

В Міністерстві енергетики та вугільної промисловості також заявили про відсутність підстав для перегляду ціни на газ на опалювальний сезон 2017-2018 року. Водночас розрахунки Міністерства енергетики в жовтні показали, що ціну на газ треба підвищити на 17,6%.

Міжнародний валютний фонд заявив про необхідність коригування ціни на газ в Україні до рівня імпортного паритету.

Нагадаємо,