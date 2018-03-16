Реконструкція Контрактової площі в Києві коштуватиме 160-170 млн грн

Реалізувати проект можна буде за 1-1,5 року

Кошторис реконструкції Контрактової площі на Подолі коштуватиме міському бюджету Києва приблизно в 160-170 млн грн.

"Оскільки роботи відбуватимуться за муніципальні гроші, виконавця робіт з реконструкції буде визначено на тендері... Подальша процедура передбачає проведення експертизи, тендера на роботи і далі - будівництво. Якщо брати нормативний час, то за 1-1,5 року цей проект можна реалізувати", - повідомив координатор проекту "Нова Контрактова" Євген Петрощук у четвер під час презентації проекту в Національному художньому музеї, інформує "Інтерфакс".

За його словами, замовником робіт на території Контрактової площі є КП "Благоустрій", виконавця реконструкції визначать шляхом проведення тендера.

Згідно з проектом, на Контрактовій площі створять пішохідну зону з тактильними шляхами для людей з вадами зору та в'їздом до метро для людей на візках. Проект не передбачає розміщення на площі МАФів, крім одного скляного будинку. Архітектори проекту зазначили, що місто може відмовитися і від цього МАФу в тому разі, якщо установи харчування відкриються в Гостиному дворі в центрі площі.

За словами координатора "Нової Контрактової", проект не передбачає реконструкції Гостиного двору, оскільки суд повернув цей об'єкт у державну власність лише нещодавно.

При цьому Петрощук запевнив, що проект реконструкції площі надасть можливість здійснити реконструкцію Гостиного двору трохи пізніше, без шкоди для виконаних робіт.

За даними авторів "Нової Контрактової", реконструкція передбачає реорганізацію транспортних потоків на площі та суміжних вулицях, заміну дорожнього покриття на клінкерну плитку, а також будівництво фонтану біля Києво-Могилянської академії та додаткове озеленення.

Проект "Нова Контрактова" переміг в архітектурному бліц-конкурсі, проведеному Департаментом містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації (КМДА) в 2015 р. Перші зміни за проектом - знесення МАФів - було виконано в 2017 р.

За даними на офіційній сторінці проекту, "Нова Контрактова" розробляється під патронатом КМДА та за підтримки Подільської райадміністрації.

Зазначимо, в рамках круглого столу щодо проведення археологічних досліджень на Поштовій площі науковці рекомендували після завершення досліджень створити музей на Контрактовій площі і там експонувати знахідки з Поштової.

Про те, що в Києві проведуть реконструкцію Контрактової площі і вулиці Сагайдачного з улаштуванням пішохідної зони, стало відомо у квітні 2017 року. Для облаштування зеленої зони з Контрактової площі перенесли всі МАФи. Влаштування пішохідної зони на Подолі вирішили проводити в кілька етапів. По-перше, в районі Контрактової ввели нову тимчасову схему дорожнього руху. Другий етап - реконструкція прилеглих до площі вулиць: Покровської, Боричевого Току, Сагайдачного та інших. Третя черга - це, власне, реконструкція Контрактової площі. На четвертому етапі буде створено транспортно-пересадочний вузол громадського транспорту.

Нагадаємо, інвестиції корпорації Roshen у реконструкцію будівлі "Театру на Подолі" на Андріївському узвозі в Києві становили 174 млн грн.