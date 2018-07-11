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Реконструкція мосту Патона в Києві може обійтися у 5 млрд грн

Прогнозується, що до кінця року буде оголошено результати обстеження стану мосту
До кінця року в Києві оголосять результати обстеження стану мосту Патона, після чого буде розроблено проект відновлення конструкції.
Реконструкція мосту Патона в Києві може обійтися у 5 млрд грн Фото: з відкритих джерел

в. о. заступника гендиректора з питань будівництва КК "Київавтодор" Павло Монастирний заявив, що орієнтовна вартість реконструкції становить 5 млрд грн, передає 44.ua.

"Станом на листопад "Київавтодору" надано часткове обстеження конструкцій прогонових будов моста: головні балки, в'язі, опорні частини, оглядові проходи й обстеження металевих поперечних балок, залізобетонної плити проїзної частини, тротуарних блоків, деформаційних швів і дорожнього покриття. Обстеження завершать до кінця поточного року", - зазначив він.

Потім, за словами чиновника, за результатами обстеження треба підготувати технічне завдання на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції мосту.

"Але у зв'язку зі специфікою мосту проектування виконуватиметься в три стадії - "ТЕУ" (техніко-економічне обґрунтування, - ред.), стадія "П" (проект, - ред.) і стадія "Р" (робоча документація, - ред.). Орієнтовна вартість реконструкції становить 5 млрд грн", - додав він.

Нагадаємо, співавтор проекту моста Метро Георгій Росновський заявив, що міст мав простояти 100 років, але вже в 90-ті його стан почав викликати побоювання, "тому що обстеження показало, що там багато тріщин і арматура в поганому стані". Він вважає, що капремонт мосту не допоможе, а потрібна реконструкція.

 

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07 11 2018 14:58
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