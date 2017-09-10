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Реконструкція "Театру на Подолі": компанія Roshen інвестувала 174 млн грн, - ФОТО

Реконструкція будівлі театру зайняла 21 місяць
Інвестиції корпорації Roshen у реконструкцію будівлі "Театру на Подолі" на Андріївському узвозі в Києві становили 174 млн грн.
Реконструкція "Театру на Подолі": компанія Roshen інвестувала 174 млн грн, - ФОТО Фото: nv.ua

Відповідно до прес-релізу корпорації в понеділок, технічне оснащення театру робить його одним з найсучасніших в Україні.

Реконструкція будівлі театру зайняла 21 місяць. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Двадцять чотири роки ми були змушені разом з декораціями, реквізитом і іншим скарбом тулитися в чужих приміщеннях. Це не просто отримання сучасного залу з найсучаснішими можливостями - це справжнє повернення додому", - цитується в повідомленні художній керівник "Театру на Подолі" Віталій Малахов.

Основний зал театру оснащений 18 акустичними системами виробництва D&B Audiotechnik Е5 (Німеччина), які управляються за допомогою пульта мікшера компанії AVID Venue S6L 24 (США).


Фото: KATERINA MAKEDONSKAYA 

Технічні можливості театру дозволяють не тільки ставити вистави, а й робити в режимі реального часу голографічні трансляції подій, які відбуваються в будь-якій точці світу.

У залі встановлено шість проекторів потужністю від 8000 lm до 10000 lm, два з яких оснащені моторизованими дзеркалами для швидкого переміщення зображення.


Фото: KATERINA MAKEDONSKAYA 

"Для нас цей проект був принциповим. У цей непростий для держави час питання духовного і культурного розвитку є вкрай важливим. Так, тепер "Театр на Подолі" має можливість ставити вистави такого технічного рівня, про який раніше можна було тільки мріяти", - цитується в повідомленні директор з розвитку соціальних проектів корпорації Roshen Ірина Пономаренко.


Фото: Громадське

Проект театру враховує потреби маломобільних груп населення та людей з особливими потребами.

Глядацька зала театру розрахована на 253 місця.

Генеральним проектувальником проекту реконструкції будівлі київського "Театру на Подолі" виступило архітектурне бюро "Дроздов та партнери".

Сьогодні на Андріївському узвозі в Києві відбулося відкриття оновленого Театру на Подолі.

Нагадаємо, 29 листопада у Києві показали новий фасад Театру на Подолі, який було зведено на Андріївському узвозі і напередодні спровокував скандал своїм зовнішнім виглядом.

Багатьом жителям міста не сподобалася сучасна будівля, що сильно вирізняється із загального архітектурного стилю старовинної вулиці.

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09 10 2017 11:41
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