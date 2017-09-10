Реконструкція "Театру на Подолі": компанія Roshen інвестувала 174 млн грн, - ФОТО
Відповідно до прес-релізу корпорації в понеділок, технічне оснащення театру робить його одним з найсучасніших в Україні.
Реконструкція будівлі театру зайняла 21 місяць. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Двадцять чотири роки ми були змушені разом з декораціями, реквізитом і іншим скарбом тулитися в чужих приміщеннях. Це не просто отримання сучасного залу з найсучаснішими можливостями - це справжнє повернення додому", - цитується в повідомленні художній керівник "Театру на Подолі" Віталій Малахов.
Основний зал театру оснащений 18 акустичними системами виробництва D&B Audiotechnik Е5 (Німеччина), які управляються за допомогою пульта мікшера компанії AVID Venue S6L 24 (США).
Фото: KATERINA MAKEDONSKAYA
Технічні можливості театру дозволяють не тільки ставити вистави, а й робити в режимі реального часу голографічні трансляції подій, які відбуваються в будь-якій точці світу.
У залі встановлено шість проекторів потужністю від 8000 lm до 10000 lm, два з яких оснащені моторизованими дзеркалами для швидкого переміщення зображення.
Фото: KATERINA MAKEDONSKAYA
"Для нас цей проект був принциповим. У цей непростий для держави час питання духовного і культурного розвитку є вкрай важливим. Так, тепер "Театр на Подолі" має можливість ставити вистави такого технічного рівня, про який раніше можна було тільки мріяти", - цитується в повідомленні директор з розвитку соціальних проектів корпорації Roshen Ірина Пономаренко.
Фото: Громадське
Проект театру враховує потреби маломобільних груп населення та людей з особливими потребами.
Глядацька зала театру розрахована на 253 місця.
Генеральним проектувальником проекту реконструкції будівлі київського "Театру на Подолі" виступило архітектурне бюро "Дроздов та партнери".
Сьогодні на Андріївському узвозі в Києві відбулося відкриття оновленого Театру на Подолі.
Нагадаємо, 29 листопада у Києві показали новий фасад Театру на Подолі, який було зведено на Андріївському узвозі і напередодні спровокував скандал своїм зовнішнім виглядом.
Багатьом жителям міста не сподобалася сучасна будівля, що сильно вирізняється із загального архітектурного стилю старовинної вулиці.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат