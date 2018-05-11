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Реконструкцію Андріївської церкви пришвидшать у зв'язку з передачею Варфоломію

Термін закінчення реконструкції 2020 рік
Радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко заявив, що реконструкція Андріївської церкви в Києві, де буде розміщено представництво Вселенського патріархату в Україні, буде прискорена.
Реконструкцію Андріївської церкви пришвидшать у зв Фото: з відкритих джерел

За його словами, крайній термін запланованого терміну закінчення реконструкції 2020 рік, але строки можуть бути змінені, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я так розумію, що при необхідності, в розумних межах, це буде прискорено. Головне, що прийнятий відповідний закон в Україні, про передачу не у власність, а в користування цієї церкви Вселенському патріархату", - сказав Павленко.

Нагадаємо, що Верховна Рада передала Андріївську церкву в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь і обрядів.

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05 11 2018 14:15
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