Реконструкцію Андріївської церкви пришвидшать у зв'язку з передачею Варфоломію

Радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко заявив, що реконструкція Андріївської церкви в Києві, де буде розміщено представництво Вселенського патріархату в Україні, буде прискорена.

За його словами, крайній термін запланованого терміну закінчення реконструкції 2020 рік, але строки можуть бути змінені, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я так розумію, що при необхідності, в розумних межах, це буде прискорено. Головне, що прийнятий відповідний закон в Україні, про передачу не у власність, а в користування цієї церкви Вселенському патріархату", - сказав Павленко.

Нагадаємо, що Верховна Рада передала Андріївську церкву в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь і обрядів.