CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРадник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко заявив, що реконструкція Андріївської церкви в Києві, де буде розміщено представництво Вселенського патріархату в Україні, буде прискорена.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Реконструкцію Андріївської церкви пришвидшать у зв'язку з передачею Варфоломію
Термін закінчення реконструкції 2020 рік
Фото: з відкритих джерел
За його словами, крайній термін запланованого терміну закінчення реконструкції 2020 рік, але строки можуть бути змінені, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я так розумію, що при необхідності, в розумних межах, це буде прискорено. Головне, що прийнятий відповідний закон в Україні, про передачу не у власність, а в користування цієї церкви Вселенському патріархату", - сказав Павленко.
Нагадаємо, що Верховна Рада передала Андріївську церкву в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь і обрядів.
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05 11 2018 14:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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