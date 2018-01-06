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Реконструкцію Шулявського мосту відклали, щоб розглянути петицію

У відомстві зазначили, що запропонований варіант "не витримує жодної критики"
Початок активної фази реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві переноситься на невизначений термін, оскільки Київрада має розглянути петицію з альтернативним варіантом реконструкції.
Реконструкцію Шулявського мосту відклали, щоб розглянути петицію Фото:112.ua

"Ні, реконструкція ще не почалася. У зв'язку із петицією Віктора Петрука на 6 червня заплановано розгляд комісією його варіанта. Але ми не зупиняємося, підготовчі роботи тривають, люди готуються до цієї роботи - до перекриття з подальшим виконанням робіт. Початок робіт залежить від того, як будуть розглянуті варіанти", - повідомили в комунальному підприємстві "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва", пише УНН.

Також у відомстві зазначили, що запропонований варіант "не витримує жодної критики".

Нагадаємо, в травні минулого року Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу "Більшовик". Спочатку КМДА розглядала сім варіантів реконструкції.

Згодом повідомлялося, що з 1 травня в Києві починається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу.

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01 06 2018 14:36
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