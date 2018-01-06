Реконструкцію Шулявського мосту відклали, щоб розглянути петицію
"Ні, реконструкція ще не почалася. У зв'язку із петицією Віктора Петрука на 6 червня заплановано розгляд комісією його варіанта. Але ми не зупиняємося, підготовчі роботи тривають, люди готуються до цієї роботи - до перекриття з подальшим виконанням робіт. Початок робіт залежить від того, як будуть розглянуті варіанти", - повідомили в комунальному підприємстві "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва", пише УНН.
Також у відомстві зазначили, що запропонований варіант "не витримує жодної критики".
Нагадаємо, в травні минулого року Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу "Більшовик". Спочатку КМДА розглядала сім варіантів реконструкції.
Згодом повідомлялося, що з 1 травня в Києві починається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу.
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