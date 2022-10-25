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Рекорд Гіннеса: Дмитро Гурський шиєю протягнув вагон метро вагою 32,5 тонн

Ольга
Матарикіна
Спортсмен встановив подвійний рекорд: Гіннеса та Національний рекорд України. Відбулося це у Дніпрі.
Рекорд Гіннеса: Дмитро Гурський шиєю протягнув вагон метро вагою 32,5 тонн Фото: dniprorada.gov.ua
 
 
 
"Дмитро сьогодні протягнув вагон метрополітену вагою 32,5 тонни на 11 м 55 см за 1 хвилину 18 секунд і таким чином став першим у світі, хто у такий спосіб зміг осилити таку вагу", – повідомив експерт "Національного реєстру рекордів України" Віталій Зорін.
 
Дніпрянин Дмитро Грунський присвятив свій рекорд боротьбі з окупантами та закликав донатити Збройним Силам України.
 
Спортсмен почав готуватися до подвійного рекорду ще рік тому, але завоювати титул раніше завадила війна.
 
Першу офіційну спробу встановити рекорд Дмитру призначили на 24 лютого, але в цей день почалось повномасштабне вторгнення. 
 
Комітет Гіннеса погодився відтермінувати спробу до того часу, коли у спортсмена з’явиться можливість. 
 
"Ще одна складність була в тому, що раніше мої тренування були за допомогою опори, але представники Гіннеса сказали, що тільки я, трос на шиї та засіб, який буксую. А це важко, бо з опорою я міг протягнути понад 20 метрів, а без неї – щонайменше 5 метрів", – сказав Дмитро.
 
Раніше Дмитро спочатку прив’язував до рейок канат, одягав трос на шию і пересувався за допомогою канату, полегшуючи собі завдання, адже власна вага спортсмена відносно невелика. 
 
Зрештою, навіть без канату йому вдалося поставити рекорд і протягнути вагон метрополітену більш ніж на 11 метрів.
 
Після встановлення рекорду Дмитро закликав усіх українців допомагати ЗСУ.
 
"Трос, який натягується на шиї, душить і позбавляє тебе кисню. От як зараз нас окупанти намагаються позбавити кисню та існування, вбиваючи наших людей і руйнуючи нашу інфраструктуру. 
 
У такий спосіб я намагаюсь передати нашу боротьбу – хоч і душить, але ми завжди вистоїмо та переможемо", – сказав автор рекорду.
 
У Дніпровській міськраді прокоментували рекорд і розповіли про вагон, який шиєю тягнув Дмитро.
 
"До нас іноді звертаються спортсмени, аби потренуватись на вагонах метро, тролейбусах чи автобусах. І ми завжди погоджуємось, бо ми розуміємо, що наразі наші хлопці доводять всім, що українці найсильніша та непереможна нація: по-перше, на фронті, а по-друге, у спорті", – прокоментував головний спеціаліст Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Іван Васючков.
 
Саме той вагон, який протягнув Грунський, працював на лінії близько двох тижнів тому, а зараз тимчасово не використовується.
 
"Також додам, що спортсменам ми дозволяємо використовувати вагон виключно у той час, як він не перевозить дніпрян. Тож на роботу метрополітену це ніяк не впливає", – каже посадовець.
 
Нагадаємо, у 2016 році львів'янин протягнув 38-тонний трамвай зубами. Він встановив рекорд і присвятив його проблемі окупації Криму.
 
 
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25 10 2022 21:52
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