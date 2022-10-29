CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШвейцарська залізнична компанія в суботу встановила рекорд з найдовшим у світі пасажирським поїздом, проїхавши одним із найзахопливіших маршрутів через Альпи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рекорд з найдовшим у світі пасажирським поїздом встановили швейцарці
Фото: swiss-image.ch
Про це пише "Європейська правда".
Компанія RhB запустила поїзд довжиною 1,9 кілометра, що складається зі 100 вагонів, уздовж маршруту Альбула-Берніна від Преда до Бергена.
У 2008 році цей маршрут був включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він пролягає через 22 тунелі, деякі з них закручуються по спіралі через гори, і через 48 мостів, включаючи вигнутий віадук Ландвассера.
Уся подорож найдовшого потяга зайняла більше години.
Любителі залізниці вишикувалися вздовж долини, щоб спостерігати, як потяг проїжджає через Альпи.
Директор RhB Ренато Фашіаті сказав, що спроба рекорду була спрямована на те, аби висвітлити інженерні досягнення Швейцарії та відзначити 175-річчя швейцарських залізниць.
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29 10 2022 19:30 МЕДІА
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