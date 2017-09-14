Рекордне число турків попросили притулку в Німеччині

Число турків, які просять притулку в Німеччині, продовжує зростати. У серпні було подано 877 таких заявок, що більше, ніж в будь-якому іншому місяці з моменту придушення спроби перевороту в Туреччині в 2016 році.

Всього за 2017 рік близько 4,7 тисячі громадян Туреччини подали прохання про надання притулку в Німеччині. В цьому році відомство розглянуло 8,5 тисячі таких заяв і близько 5 тисяч осіб отримали відмови, інформує Deutsche Welle з посиланням на дані Федерального відомства у справах міграції та біженців Німеччини.

Тільки 670 осіб отримали право на отримання притулку, 1140 отримали статус біженців і ще 112 була надана додаткова допомога.

В кінці серпня повідомлялося, що за останні місяці з клопотаннями про надання притулку в Німеччині звернулися високопоставлені представники турецької поліції і спецслужб, серед них - один з керівників турецької розвідслужби MIT.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляла, що спробує покласти край переговорам про членство Туреччини в ЄС.

Також Федеральний уряд Німеччини заморозив більшу частину угод щодо постачання зброї Туреччині через зростання напруженості в двосторонніх відносинах.

Як відомо, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель перервав відпустку і повернувся в Берлін у зв'язку з новим різким погіршенням двосторонніх відносин з Туреччиною, спровокованим арештом німецького активіста-правозахисника Петера Штойдтнера.

Уряд Німеччини засудив арешт Петера Штойдтнера та інших активістів-правозахисників у Туреччині і тепер вимагає якнайшвидше звільнити їх.

Петер Штойдтнер разом з керівничкою турецького відділення Amnesty International (AI) Іділ Есер і ще чотирма правозахисниками за рішенням суду перебуватимуть під вартою до закінчення слідства. Їх затримали 5 липня в Стамбулі під час семінару під назвою "Цифрова безпека і інформаційний менеджмент". Правозахисникам інкримінують підтримку неназваної терористичної організації.