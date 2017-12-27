CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Запоріжжі 24 грудня зафіксували рекорд України - найбільшу ялинку з автомобілів. У встановленні рекорду взяли участь 270 машин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рекордну ялинку з автомобілів створили у Запоріжжі, - ВІДЕО
У встановленні рекорду взяли участь 270 машин
Фото: tv5.zp.ua
Про це передає телеканал TV5.
Ініціаторами встановлення рекорду виступили запорізький телеканал TV5 і спілка автомобілістів Smotra ZP. До події долучилися й запорізькі патрульні поліцейські.
За словами представника Книги рекордів України Ігоря Підчибія, кілька днів тому схожу подію проводили в Хмельницькому. Там у формі ялинки вишикувалися 69 автомобілів.
Нагадаємо, в 2015 році телеканал TV5 встановив національний рекорд України, провівши найтриваліший ранковий прямий ефір. Команда програми "Ранок з TV5" працювала у режимі онлайн 26 годин.
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27 12 2017 23:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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