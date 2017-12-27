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Рекордну ялинку з автомобілів створили у Запоріжжі, - ВІДЕО

У встановленні рекорду взяли участь 270 машин
У Запоріжжі 24 грудня зафіксували рекорд України - найбільшу ялинку з автомобілів. У встановленні рекорду взяли участь 270 машин.
Рекордну ялинку з автомобілів створили у Запоріжжі, - ВІДЕО Фото: tv5.zp.ua

Про це передає телеканал TV5.

Ініціаторами встановлення рекорду виступили запорізький телеканал TV5 і спілка автомобілістів Smotra ZP. До події долучилися й запорізькі патрульні поліцейські.

За словами представника Книги рекордів України Ігоря Підчибія, кілька днів тому схожу подію проводили в Хмельницькому. Там у формі ялинки вишикувалися 69 автомобілів.

Нагадаємо, в 2015 році телеканал TV5 встановив національний рекорд України, провівши найтриваліший ранковий прямий ефір. Команда програми "Ранок з TV5" працювала у режимі онлайн 26 годин.

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27 12 2017 23:54
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