Рекс Тіллерсон вбачає у Росії загрозу

Кандидат на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон у середу заявить, що Росія становить загрозу, але закличе при цьому до "чесного й відкритого" діалогу з Москвою.

11 січня в Сенаті відбудуться слухання, на яких обговорюватимуть кандидатуру Тіллерсона на посаду голови Держдепу. Текст промови Тіллерсона, з якою він має намір виступити на слуханнях у Сенаті, розповсюдила перехідна команда обраного президента США, інформує The Washington Post.

"Росія сьогодні становить небезпеку, але вона не є непередбачуваною у відстоюванні власних інтересів. Вона вторглася в Україну, включаючи приєднання Криму, і підтримала сирійські сили, які жорстоко порушують закони війни. Наші союзники по НАТО мають рацію, коли непокояться через відродження Росії", - скаже він.

При цьому, потенційний держсекретар зазначить, що посилення ролі Росії на світовій арені відбулося у зв'язку зі зменшенням впливу США.

"Ми відхрестилися від зобов'язань, які взяли перед союзниками. Ми посилали слабкі чи неоднозначні сигнали про "червоні лінії", які перетворилися на зелене світло. Ми не визнавали, що Росія не думає, як ми... Але нам потрібен чесний і відкритий діалог з Росією з приводу її амбіцій, щоб ми знали, який курс нам обрати. Там, де співпраця з Росією на засадах спільних інтересів можлива, наприклад, у зниженні глобальної загрози тероризму, ми повинні розглянути ці варіанти. Там, де важливі відмінності залишаються, ми повинні бути жорсткими у відстоюванні інтересів Америки і її союзників. Росія повинна знати, що ми будемо виконувати наші зобов'язання і зобов'язання наших союзників і що Росія буде нести відповідальність за свої дії", - заявить Тіллерсон.

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп номінував Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря 13 січня 2016 року. На посаді голови Exxon Mobil Тіллерсон неодноразово бував у Росії і підтримував контакти з російським керівництвом.

Він кілька разів зустрічався з Володимиром Путіним. У пресі Тіллерсона часто називають "другом Путіна". Він виступав проти санкцій, які Захід ввів щодо Росії після анексії Криму та початку збройного конфлікту на сході України.