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Ректор Київського університету імені Грінченка помер від вогнепального поранення
Фото: kubg.edu.ua
Правоохоронці розслідують провадження за фактом смерті ректора Київського університету імені Бориса Грінченка Віктора Огнев’юка, який помер 21 жовтня від вогнепального поранення.
Основна версія - самогубство, повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова у коментарі Укрінформу.
"Тіло скероване на судмедекспертизу... Наразі ми розглядаємо одну з головних версій - це самогубство. Принаймні, всі обставини даної події говорять це", - зазначила вона.
За її словами, інформація про подію надійшла до поліції близької 10-ї години 21 жовтня. Смерть Огнев’юка наступила не одразу, його намагалися врятувати, але не змогли.
Прянішнікова уточнила, що помер ректор внаслідок поранення з вогнепальної зброї, додавши, що більше деталей буде відомо згодом.
Як повідомлялося, 21 жовтня у віці 63 років помер ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев’юк.
Ректором університету ім. Грінченка Віктор Огнев’юк став у 2007 році. Протягом останніх 15 років Київський виш помітно виріс у рейтингах за багатьма критеріями: як за кількістю абітурієнтів і студентів, так і за кількістю спеціальностей.
За час головування в університеті Віктор Огнев’юк зміг досягти співпраці з іншими вишами, зокрема й іноземними. Таким чином студенти отримали можливість навчатися за кордоном.
Але найголовнішим здобутком Віктора Огнев’юка називають боротьбу з корупцією в освітній сфері.
Після повномасштабного російського вторгнення в Україну, вже 24 лютого, Віктор Огнев’юк записався до територіальної оборони.
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22 10 2022 18:15 МЕДІА
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