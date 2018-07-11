Ректора Московської духовної академії не пустили в Україну
Про це повідомив глава синодального Відділу по взаєминах Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда, пише "Интерфакс".
"Архієпископа Амвросія сьогодні в Києві на паспортному контролі не пустили в Україну. Владика прилетів на актовий день Київської Духовної академії, який тепер відбудеться без нього. Чекаємо подробиць", – розповів Легойда.
Заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ протоієрей Микола Данилевич повідомив, що ректора Академії не пропустили на кордоні "без пояснення причин".
"Зараз владика Амвросій збирається вилетіти назад в Москву", – додав співрозмовник агентства.
У РПЦ висловили жаль у зв'язку з відмовою української влади дозволити в'їзд архієпископу Амвросію.
"Владика Амвросій як глава провідного духовного навчального закладу, з яким пов'язана біографія багатьох сучасних церковних діячів України, прямував до Києва для участі в актовому дні Київської духовної академії. Однак українська влада закрили йому доступ у країну, ймовірно вважаючи його шпигуном", – заявив секретар Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату з міжправославних відносин протоієрей Ігор Якимчук.
На думку священика, "така гіпертрофована шпіономанія, характерна більше для тридцятих років минулого століття, ніж для двадцять першого століття, не робить честі тим, хто її роздмухує".
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