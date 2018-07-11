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Ректора Московської духовної академії не пустили в Україну

У прес-службі УПЦ кажуть, що ректора Академії не пропустили на кордоні "без пояснення причин"
Ректору Московської духовної академії архієпископу Амвросію не дозволили в'їхати на територію України.
Ректора Московської духовної академії не пустили в Україну Фото: pravmir.ru

Про це повідомив глава синодального Відділу по взаєминах Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда, пише "Интерфакс".

"Архієпископа Амвросія сьогодні в Києві на паспортному контролі не пустили в Україну. Владика прилетів на актовий день Київської Духовної академії, який тепер відбудеться без нього. Чекаємо подробиць", – розповів Легойда.

Заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ протоієрей Микола Данилевич повідомив, що ректора Академії не пропустили на кордоні "без пояснення причин".

"Зараз владика Амвросій збирається вилетіти назад в Москву", – додав співрозмовник агентства.

У РПЦ висловили жаль у зв'язку з відмовою української влади дозволити в'їзд архієпископу Амвросію.

"Владика Амвросій як глава провідного духовного навчального закладу, з яким пов'язана біографія багатьох сучасних церковних діячів України, прямував до Києва для участі в актовому дні Київської духовної академії. Однак українська влада закрили йому доступ у країну, ймовірно вважаючи його шпигуном", – заявив секретар Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату з міжправославних відносин протоієрей Ігор Якимчук.

На думку священика, "така гіпертрофована шпіономанія, характерна більше для тридцятих років минулого століття, ніж для двадцять першого століття, не робить честі тим, хто її роздмухує".

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07 11 2018 22:16
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