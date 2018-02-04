Ректорку НМУ Амосову звільнено з посади
У понеділок, 2 квітня, Амосова підписала документи про те, що вона повідомлена про звільнення, - повідомляє "Інтерфакс-Україна", відповідний наказ підписав держсекретар Артем Янчук 30 березня.
Як відомо, 30 березня комісія Міністерства охорони здоров'я визнала незадовільною роботу ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Катерини Амосової і рекомендувала розірвати з нею контракт.
20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову.
Керівництво вишу не розпочало переговорну процедуру та не уклало договір з Центром тестування на проведення ліцензійних іспитів "Крок", зірвавши проведення обов'язкового ліцензійного іспиту.
Катерина Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський намагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.
У той же день студенти Національного медичного університету імені Богомольця заблокували вхід до ВНЗ для новопризначеного виконуючого обов'язків ректора Михайла Захараша.
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