Ректорку НМУ Амосову звільнено з посади

Міністерство охорони здоров'я України звільнило ректорку Національного медичного університету ім. Богомольця Катерину Амосову.

У понеділок, 2 квітня, Амосова підписала документи про те, що вона повідомлена про звільнення, - повідомляє "Інтерфакс-Україна", відповідний наказ підписав держсекретар Артем Янчук 30 березня.

Як відомо, 30 березня комісія Міністерства охорони здоров'я визнала незадовільною роботу ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Катерини Амосової і рекомендувала розірвати з нею контракт.

20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову.

Керівництво вишу не розпочало переговорну процедуру та не уклало договір з Центром тестування на проведення ліцензійних іспитів "Крок", зірвавши проведення обов'язкового ліцензійного іспиту.

Катерина Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський намагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.

У той же день студенти Національного медичного університету імені Богомольця заблокували вхід до ВНЗ для новопризначеного виконуючого обов'язків ректора Михайла Захараша.