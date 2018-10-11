Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ректору Московської духовної академії на три роки заборонили в'їзд в Україну

Щонайменше до 2021 року він не зможе потрапити до України
У середу, 7 листопада, ректора Московської духовної академії архієпископа Амвросія не просто не пропустили через кордон – йому заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки.
Ректору Московської духовної академії на три роки заборонили в Фото: pravmir.ru

Про це в суботу, 10 листопада, повідомили в Державній прикордонній службі України.

"У деяких ЗМІ з'явилась інформація про те, що ректор Московської духовної академії архієпископ Амвросій, якого 7 листопада не пропустили в аеропорту "Жуляни" до України, нібито днем пізніше все таки перетнув кордон, прилетівши іншим авіарейсом. Офіційно повідомляємо, що ця інформація є фейковою та не відповідає дійсності. 7 листопада архієпископа Амвросія не просто було не пропущено через кордон, а й заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки. Тому щонайменше до 2021 року потрапити до Україна він не зможе", – заявили в ДПСУ.

Нагадаємо, в четвер, 8 листопада, голова Держприкордонслужби України Олег Слободян також повідомляв, що архієпископа не пропустили на територію України, оскільки він не зміг підтвердити мету своєї поїздки.

У субботу, 10 листопада, набув чинності закон про запровадження кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2018 18:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.