Ректору Московської духовної академії на три роки заборонили в'їзд в Україну
Про це в суботу, 10 листопада, повідомили в Державній прикордонній службі України.
"У деяких ЗМІ з'явилась інформація про те, що ректор Московської духовної академії архієпископ Амвросій, якого 7 листопада не пропустили в аеропорту "Жуляни" до України, нібито днем пізніше все таки перетнув кордон, прилетівши іншим авіарейсом. Офіційно повідомляємо, що ця інформація є фейковою та не відповідає дійсності. 7 листопада архієпископа Амвросія не просто було не пропущено через кордон, а й заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки. Тому щонайменше до 2021 року потрапити до Україна він не зможе", – заявили в ДПСУ.
Нагадаємо, в четвер, 8 листопада, голова Держприкордонслужби України Олег Слободян також повідомляв, що архієпископа не пропустили на територію України, оскільки він не зміг підтвердити мету своєї поїздки.
У субботу, 10 листопада, набув чинності закон про запровадження кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону України.
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