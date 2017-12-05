Ремонт двох туалетних систем обійдеться "Укрзалізниці" у майже 807 тис. грн
Згідно з технічним завданням, фірма ремонтуватиме два туалетні комплекси типу Санівак (модель Evak GmbH VT-S-568), які встановлені на вагонах побудови "Крюківського вагонобудівного заводу". "Песа Укрсервіс" має встановити в систему подачі стисненого повітря новий розвантажувальний пневматичний клапан та фільтр-регулятор, відремонтувати систему повітропроводів, зливні труби та муфти з’єднання, унітазні блоки, електропроводи, замінити кнопку зливу на нову та інше. Гарантійний строк складатиме не менше 12 місяців. Про це стало відомо з сайту публічних закупівель Prozorro, інформують "Наші Гроші. Львів".
Загалом участь у торгах брало три компанії, однак ТОВ "Рейл-Технік", яке запропонувало найнижчу ціну, відмовилось від підписання договору через завантаженість іншими замовленнями.
ТОВ "Песа Укрсервіс" належить однойменній польській компанії. Кінцеві бенефіціарні власники: Зенон Душинскі, Зігфрід Журавскі, Томаш Забокліцкі.
Нагадаємо, що філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця" 30 березня оголосила тендер на закупівлю запасних частин пасажирських вагонів на очікувану суму 269,85 млн гривень.
Згодом в "Укрзалізниці" заявили, що очікувана вартість туалетних комплексів для пасажирських вагонів вказана у тендері на основі моніторингу цін виробників.
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