Ремонт Маріїнського палацу впродовж 2017 року подорожчав на 102 млн грн

Бюджетні витрати на реставрацію Маріїнського палацу протягом 2017 року зросли на 102,7 мільйона гривень.

Така інформація міститься у звіті про видатки 2017 року Державної казначейської служби, повідомляє проект "Радіо Свободи" #Точно.

"Зокрема, на початку 2017 року Державне управління справами розраховувало сплатити за реставрацію історичного палацу не більше ніж 200 мільйонів гривень. На кінець минулого року сума реальних витрат сягнула 302,7 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Минулого року ДУС оголосило тендери на закупівлю для Маріїнського палацу комодів і трибун за мільйон гривень та штор на 8 мільйонів гривень.

Як відомо, рішення реставрувати Маріїнський палац ухвалили у 2002 році, впродовж кількох років десятки інститутів розробляли документацію, плани реставрації. Реконструювати Маріїнський палац почали у 2007 році й закінчення робіт неодноразово переносили, перераховуючи кошторис і міняючи плани.

Цього року на реставрацію палацу знову заклали 200 мільйонів гривень. Завершити роботи планують у 2019 році.

Нагадаємо, Держуправління справами оголосило тендер на закупівлю штор для Маріїнського палацу на 8 млн грн, а також диванів, крісел та стільців – ще на 8,8 млн.

Управління адміністративних будівель господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету міністрів оголосило 2 тендери на закупівлю килимового покриття й ковроліну на загальну торбу 1,242 млн гривень.