Ремонтна бригада потрапила під обстріл в Авдіївці, - Аваков
"Піротехнічні групи ДСНС і бригади енергетиків під Авдіївкою обстрілюють. Люди лежать на землі. Поранених і загиблих немає. Підлі провокатори!" - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.
Нагадаємо, що місто Авдіївка, Донецької області, через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.
Окрім того, у квартирах в Авдіївці підтримують температуру на рівні 15 градусів тепла, електропостачання немає, воду дають по графіку, газ є.
Варто відзначити, що під час обходу вулиць в Авдіївці, які постраждали від ранкового обстрілу, поліція знайшла труп жінки з численними осколковими пораненнями.
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