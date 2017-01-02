Ремонтна бригада потрапила під обстріл в Авдіївці, - Аваков

Поранених і загиблих, на щастя, немає

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли ремонтну бригаду, яка повинна була відновити електропостачання Авдіївки.

"Піротехнічні групи ДСНС і бригади енергетиків під Авдіївкою обстрілюють. Люди лежать на землі. Поранених і загиблих немає. Підлі провокатори!" - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

Нагадаємо, що місто Авдіївка, Донецької області, через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.

Окрім того, у квартирах в Авдіївці підтримують температуру на рівні 15 градусів тепла, електропостачання немає, воду дають по графіку, газ є.

Варто відзначити, що під час обходу вулиць в Авдіївці, які постраждали від ранкового обстрілу, поліція знайшла труп жінки з численними осколковими пораненнями.