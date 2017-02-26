Ремонтники виїхали на місце підриву лінії електропередач в Авдіївці

Раніше українська сторона чекала підтвердження від російської сторони СЦКК гарантій припинення вогню в зоні проведення ремонтних робіт

Ремонтники виїхали на місце пошкоджених обстрілом лінії електропередач в Авдіївці.

"Дві групи енергетиків в межах зони безпеки вийшли на огляд пошкоджених вчорашніми обстрілом ділянок з боку Авдіївки і (окупованої, - ред.) Макіївки", - повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій в Twitter.

#Авдіївка:2групи енергетиків в межах зони безпеки вийшли на огляд пошкоджених вчорашніми обстрілами ділянок зі сторони #Авдіївки і #Макіївки — МТОТ (@mtot_gov_ua) 26 февраля 2017 г.

Зазначимо, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій доповіли про ситуацію в Авдіївці Донецької області станом на ранок 26 лютого: місто знеструмлене, вода подається за графіком.

До аварійно-відновлювальних робіт від ДержНС притягнуто 26 осіб і 11 одиниць техніки

Нагадаємо, в результаті декількох потужних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ Авдіївка знову залишилася без електропостачання.