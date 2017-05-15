Renault призупинила виробництво через вірус WannaCry

Партнер компанії Renault, Nissan також постраждав: в компанії зазначили, що майже всі заводи знову відкриють вже у понеділок

Французький виробник авто Renault зупинив виробництво на деяких свої фабриках через комп’ютерний вірус WannaCry.

Представник Renault підтвердив, що компанія закрила виробництво на своєму заводі у Сандувілі, заявивши, що "активні заходи було проведено, в тому числі і тимчасове призупинення виробничої діяльності на деяких ділянках", але відмовився надати повний список постраждалих сайтів, повідомляє The Verge із посиланням на спікера компанії.

Нагадаємо, що 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. Вірус заблокував щонайменше 57 тис пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".

Пізніше видання The Telegraph повідомило, що хакери, вірусна атака яких заблокувала файли, ймовірно пов’язані з Росією.

Творці вірусу WannaCry вже отримали від своїх жертв $42 тис викупу через систему Bitcoin.

Відзначимо, що у поширенні вірусу WannaCry Microsoft звинувачує розвідку США.

З інцидентом також можуть бути пов'язані нещодавні попередження угруповання Shadow Brokers на адресу президента США Дональда Трампа після схвалених ним ракетних ударів в Сирії.

Європол розслідуватиме глобальну кібератаку вірусом WannaCry, в результаті якої було порушено роботу десятків тисяч комп'ютерів у всьому світі.

Як повідомило інтернет-видання The Intercept, угруповання кіберзлочинців Shadow Brockers використовувало для атаки хакерське програмне забезпечення АНБ і вразливість Windows, відому під назвою EternalBlue. При цьому ще в березні Microsoft випустила оновлення, що дозволяє захиститися від WannaCry, однак не всі користувачі встигли або змогли його встановити, що зробило системи уразливими.