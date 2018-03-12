Потяг Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига виявився нерентабельним, - "Укрзалізниця"

За вісім рейсів у поїзді Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига перевезено 2,1 тисячі пасажирів в обох напрямках

Заповнюваність вагонів поїзду "чотирьох столиць" за маршрутом Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига становить близько 40%.

"За 8 рейсів у поїзді Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига перевезено 2,1 тисячі пасажирів в обох напрямках, у тому числі 1 тисяча пасажирів від/до Литви та 0,95 тисяч пасажирів від/до Латвії", - повідомили в ПАТ "Укрзалізниця" на запит Економічної правди.

У складі поїзда курсує 10 вагонів (338 місць), з них 9 купе та 1 вагон класу люкс. В одному з вагонів купе розділяються на чоловічі та жіночі, нагадала прес-служба "Укрзалізниці".

Виходячи із наданих даних, в середньому поїздом перевозиться близько 130 осіб в одну сторону, що становить близько 39% від загальної місткості вагонів.

"Поки що він ("потяг чотирьох столиць" - ред) курсує з рентабельністю близько нуля, проте, враховуючи "низький сезон" та лише початок його курсування, вважаємо курсування поїзда №31/32 Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига вдалим", - заявили в компанії.

На початковому етапі розробки проекту призначення прямого залізничного пасажирського сполучення між Україною та країнами Балтії м. Таллінн (столиця Естонії - ред) розглядалося як кінцевий пункт.

"Проте через непогодження такого варіанту з боку АТ "Естонська залізниця" було прийнято рішення на користь скорочення маршруту в сполученні Київ – Рига", - повідомили в УЗ.

"Після успішного запуску поїзда "Естонська залізниця" виявила зацікавленість у продовженні маршруту руху цього поїзда до Таллінна. Наразі з цього приводу проводяться попередні консультації з усіма сторонами – учасницями маршруту, у тому числі з АТ "Естонська залізниця", - заявили в УЗ.

Поїзд курсує раз на тиждень, початок проведення прикордонно-митних процедур – на станції Київ-Пасажирський о 13:42, вирушає поїзд із Києва о 14:07 та прибуває до Риги наступного дня о 09:06. Зворотно він вирушає об 11:10 та прибуває до столиці України о 06:42, нагадали в УЗ.

При курсуванні в напрямку Риги поїзд робить зупинки о 23:35 у Мінську та о 04:25 у Вільнюсі. При курсуванні в напрямку Києва – о 15:48 у Вільнюсі та о 20:17 у Мінську. Поїзд робить зупинки на станціях Словечно, Калинковичі, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй та Елгава.

Додамо, 29 вересня до столиці Латвії прибув перший рейс українського поїзда "чотирьох столиць", який їхав з Києва до Мінська, далі до Вільнюса та до кінцевої точки — Риги.