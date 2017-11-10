Репер Емінем назвав Трампа "камікадзе, який може привести до ядерного Голокосту"
"Краще підтримати Обаму, тому що те, що ми отримали зараз, - це камікадзе, який може привести до ядерного Голокосту", - прочитав репер.
Репер також розкритикував Трампа за расизм і неповагу до ветеранів. Однією з тем його фрістайлу стала реакція президента на акції протесту футболістів Національної футбольної ліги (НФЛ) проти утисків афроамериканців у країні. Під час виконання державного гімну вони опускалися на одне коліно і з'єднували руки, а не стояли, поклавши руку на серце. У відповідь Трамп запропонував заборонити стояти на колінах під час гімну.
Виконавець звернув увагу і на дорогі поїздки президента.
"Він каже, що хоче знизити наші податки, тоді хто буде платити за його екстравагантні поїздки туди і назад з його сім'єю на його гольф-курорти і в його особняки?", - сказав він.
За шість годин після публікації запис набрав більш ніж 2,5 млн переглядів.
У жовтні 2016 року Eminem випустив 8-хвилинний запис під назвою "Campaign Speech" з критикою Дональда Трампа, який тоді тільки брав участь у виборах президента США. Він закликав остерігатися його і назвав "непередбачуваним типом з пальцем на кнопці".
Нагадаємо, Північна Корея виступила з погрозами у зв'язку з новими санкціями, заявивши, що дії США є "актом самогубства, що призведе до ядерної катастрофи, яка перетворить Америку на море вогню".
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