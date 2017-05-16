"Репортери без кордонів" назвали заборону соцмереж РФ атакою на свободу слова

В організації вважають, що не можна карати соціальні мережі за те, що вони поширюють певні новини

Керівник німецького відділення "Репортерів без кордонів" Крістіан Мір заявив, що заборона в Україні низки російських соцмереж є атакою на свободу слова

Про це інформує Deutsche Welle.

"З точки зору "Репортерів без кордонів" це неприйнятна атака на свободу слова та свободу інформації. Соціальні мережі також важливі для свободи преси. Адже мова йде про найбільші соціальні мережі російськомовного середовища. Тому ми засуджуємо цю заборону", - сказав Мір.

За його словами, не можна карати соціальні мережі за те, що вони поширюють певні новини.

Окрім того, Мір заявив, що доречно з української сторони було б збільшити бюджет іномовлення.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження державної програми розвитку армії до 2020 року.

Указ президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.

Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".

Голова правління інтернет-асоціації України Олександр Федієнко повідомив, що для повного блокування російських сайтів потрібно близько двох років і $1 млрд.