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"Репортери без кордонів" стурбовані арештом керівника "РИА Новости Украина" Вишинського

Організація закликає владу або надати точні роз'яснення, яким чином його дії становлять державну зраду, або негайно відпустити Вишинського
Міжнародна організація "Репортери без кордонів" висловила стурбованість арештом керівника видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.
"Репортери без кордонів" стурбовані арештом керівника "РИА Новости Украина" Вишинського Фото: afp.com

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації.

"Звинувачення у державній зраді та досудове затримання є надзвичайно серйозними мірами. Влада повинна або надати точні роз’яснення, яким чином його дії становлять державну зраду, або негайно звільнити Вишинського з-під варти", – заявив голова "Репортерів без кордонів" у Східній Європі та Центральній Азії Йоганн Бір.

"Неможливо ігнорувати деструктивний масштаб пропаганди в Україні останніми роками, але під час боротьби з пропагандою слід поважати українське та міжнародне право", – підкреслив він.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації, і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.

Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура має докази, які свідчать про державну зраду в діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".

Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими і пообіцяв, що Росія прийме "заходи взаємності".

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів "РИА Новости-Украина", а перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко, виступаючи у Верховній Раді, заявила, що її турбує реакція ОБСЄ на обшуки в "РИА Новости Украина".

Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає українську владу оприлюднити звинувачення й докази у провадженні щодо керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

У середу, 16 травня, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про перешкоджання журналістській діяльності після затримання в Києві керівника інформагентства "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

 

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