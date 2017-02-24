Репресії у Криму фіксуватимуть у спеціальному реєстрі
"Наступного тижня почне працювати реєстр за фактами порушень прав і свобод громадян України. Туди будуть внесені всі прізвища, яких у нас уже близько сотні, за фактами незаконних обшуків, затримань і подальших переслідувань наших громадян там, на півострові... Починаючи з 2014 року, у нас проваджень понад 120 зареєстровано", - повідомив заступник прокурора АРК Олег Хорсуненко, інформує "Інтерфакс-Україна".
Реєстр міститиме інформацію не тільки про порушення прав і свобод громадян, про осіб, причетних до незаконного переслідування, затримання і засудження українських громадян, але також і окремо про "справу 26 лютого".
"Була створена велика міжвідомча робоча група, що складається зі співробітників нашої СБУ, поліції і прокуратури... Ми об'єднали всі провадження, і зараз у нас це називається "справа 26 лютого", тільки наша", - розповів Хорсуненко.
Він також зазначив, що вже відбулося кілька допитів у рамках цієї справи.
"Ми почали аналізувати всі провадження, які вже були. 7 проваджень за фактами заподіяння тілесних ушкоджень кільком громадянам, що стосуються саме справи "26 лютого"... У листопаді 2016 року ми внесли в ЄРДР відомості про недбалі дії співробітників міліції, вже ми маємо 7 посадових осіб, які мусили вжити ті чи інші дії для недопущення", - поінформував заступник прокурора.
Він також зазначив, що у справу "26 лютого" увійшли провадження проти учасників незаконних воєнізованих формувань "Кримської самооборони" за ст.110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, поєднане з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі) і ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся один з найбільших мітингів України. На мітингу з одного боку були проукраїнськи налаштовані активісти, переважно з-поміж кримських татар, з іншого - прихильники "Русского единства". Після анексії півострова за участь у мітингу заарештували сімох людей з числа прихильників територіальної цілісності України. У Криму тривають суди над кримськотатарськими активістами, які брали участь у мітингу, їх називають "справа 26 лютого".
Згодом, в окупованому Сімферополі Київський районний суд заарештував 11 осіб, затриманих під час проведення обшуку у активіста Марлена Мустафаєва.
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