Репресії у Криму фіксуватимуть у спеціальному реєстрі

На сайті прокуратури Автономної Республіки Крим наступного тижня запрацює реєстр фактів порушень прав і свобод громадян України, які проживають у Криму, зокрема: фактів незаконних обшуків, затримань і переслідувань з боку окупаційної влади.

"Наступного тижня почне працювати реєстр за фактами порушень прав і свобод громадян України. Туди будуть внесені всі прізвища, яких у нас уже близько сотні, за фактами незаконних обшуків, затримань і подальших переслідувань наших громадян там, на півострові... Починаючи з 2014 року, у нас проваджень понад 120 зареєстровано", - повідомив заступник прокурора АРК Олег Хорсуненко, інформує "Інтерфакс-Україна".

Реєстр міститиме інформацію не тільки про порушення прав і свобод громадян, про осіб, причетних до незаконного переслідування, затримання і засудження українських громадян, але також і окремо про "справу 26 лютого".

"Була створена велика міжвідомча робоча група, що складається зі співробітників нашої СБУ, поліції і прокуратури... Ми об'єднали всі провадження, і зараз у нас це називається "справа 26 лютого", тільки наша", - розповів Хорсуненко.

Він також зазначив, що вже відбулося кілька допитів у рамках цієї справи.

"Ми почали аналізувати всі провадження, які вже були. 7 проваджень за фактами заподіяння тілесних ушкоджень кільком громадянам, що стосуються саме справи "26 лютого"... У листопаді 2016 року ми внесли в ЄРДР відомості про недбалі дії співробітників міліції, вже ми маємо 7 посадових осіб, які мусили вжити ті чи інші дії для недопущення", - поінформував заступник прокурора.

Він також зазначив, що у справу "26 лютого" увійшли провадження проти учасників незаконних воєнізованих формувань "Кримської самооборони" за ст.110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, поєднане з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі) і ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся один з найбільших мітингів України. На мітингу з одного боку були проукраїнськи налаштовані активісти, переважно з-поміж кримських татар, з іншого - прихильники "Русского единства". Після анексії півострова за участь у мітингу заарештували сімох людей з числа прихильників територіальної цілісності України. У Криму тривають суди над кримськотатарськими активістами, які брали участь у мітингу, їх називають "справа 26 лютого".

Згодом, в окупованому Сімферополі Київський районний суд заарештував 11 осіб, затриманих під час проведення обшуку у активіста Марлена Мустафаєва.