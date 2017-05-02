Решток начальника "Народної міліції ЛНР" на місці вибуху не було, – ОБСЄ

Моніторингова місія ОБСЄ не виявила на місці вибуху машини начальника "Народної міліції ЛНР" Олега Анащенка решток тіла чи слідів крові.

"Цивільний евакуатор вже був практично готовий відвозити згорілий вщент автомобіль (білий позашляховик), у якого були відірвані дах та передні ліві двері. У салоні автомобіля та поблизу нього СММ не помітила тіл чи слідів крові. Офіцер Збройних сил Російської Федерації зі Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) повідомив спостерігачам, що вранці в результаті вибуху автомобіля загинув Олег Анащенко, старший за рангом член "ЛНР", – йдеться у звіті місії від 5 лютого.

Спостерігачі оцінили силу вибуху в 4-5 кг у тротиловому еквіваленті, а також зазначили, що машина вибухнула під час руху.

Нагадаємо, 4 лютого в результаті вибуху автомобіля в центрі Луганська в суботу загинув "начальник управління Народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олег Анащенко.

"Оборонне відомство" терористичної організації "ЛНР" вважає, що підрив автомобіля в Луганську, в результаті якого загинув "начальник управління Народної міліції" Олег Анащенко, був здійснений співробітниками українських спецслужб.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк назвав вибух у Луганську спецоперацією російських спецслужб із зачистки свідків.