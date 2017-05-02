Решток начальника "Народної міліції ЛНР" на місці вибуху не було, – ОБСЄ
"Цивільний евакуатор вже був практично готовий відвозити згорілий вщент автомобіль (білий позашляховик), у якого були відірвані дах та передні ліві двері. У салоні автомобіля та поблизу нього СММ не помітила тіл чи слідів крові. Офіцер Збройних сил Російської Федерації зі Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) повідомив спостерігачам, що вранці в результаті вибуху автомобіля загинув Олег Анащенко, старший за рангом член "ЛНР", – йдеться у звіті місії від 5 лютого.
Спостерігачі оцінили силу вибуху в 4-5 кг у тротиловому еквіваленті, а також зазначили, що машина вибухнула під час руху.
Нагадаємо, 4 лютого в результаті вибуху автомобіля в центрі Луганська в суботу загинув "начальник управління Народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олег Анащенко.
"Оборонне відомство" терористичної організації "ЛНР" вважає, що підрив автомобіля в Луганську, в результаті якого загинув "начальник управління Народної міліції" Олег Анащенко, був здійснений співробітниками українських спецслужб.
Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк назвав вибух у Луганську спецоперацією російських спецслужб із зачистки свідків.
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