Республіканці отримують більшість у Палаті представників США

Республіканська партія за підсумками проміжних виборів з незначною перевагою отримують більшість у Палаті представників Конгресу США, де перед цим мали більшість демократи.

Про це повідомляє The Washington Post.

Щоб перебрати більшість у нижній палаті, республіканцям було необхідно виграти у демократів щонайменш 5 місць - і це вдалося зробити, здобувши 218 мандатів, порівняно з 211 у демократів. У США партія президента майже завжди втрачає місця у законодавчому органі після першої половини його каденції, тож республіканці, на тлі економічних проблем і рекордних цін, сподівалися на розгромний програш демократів - але ці надії не справдилися, оскільки опоненти вдало мобілізували виборців питаннями права на аборт і загроз для демократії та втримали більшість у Сенаті.

Попри це, така зміна очікувано ускладнить другу половину президентської каденції Байдена, оскільки республіканці отримали можливість запускати розслідування чи блокувати проєкти, які їм не подобаються.

Новим спікером від республіканців може стати Кевін Маккарті, проте змагання між партійцями за цю посаду ще остаточно не завершене.

У Сенаті демократи все ж зберегли більшість, підтвердивши перемогу у боротьбі за вісім з дев’яти мандатів, де мали шанс виграти республіканці. Результати змагання за останнє з цих місць визначаться результатами у штаті Джорджія.

Нагадаємо, 8 листопада у США відбулися проміжні вибори, на яких американці переобирали всіх 435 членів Палати представників Конгресу й третину (35) сенаторів.