Ресторан KFC в київському Будинку профспілок тимчасово закрили

Після невеликої штовханини активістів з охороною, вийшов адвокат фастфуду KFC і оголосив, що сьогодні заклад закривається

Ресторан швидкого харчування KFC в Будинку профспілок у Києві тимчасово закрили.

Увечері 21 листопада активісти націоналістичної організації "С14" влаштували протест під Будинком профспілок, де відкрився новий ресторан KFC. Рестораном керує дніпровська компанія, пов’язана із сім’єю бізнесмена Валерія Кіптика. Мережа KFC працює за системою франчайзингу. Вона з’явилася в Україні за участі російської компанії YUM! Restaurants International Russia CIS, якій належать права на бренд KFC. Окремими ж закладами KFC в Україні керують місцеві компанії. theБабель відповідає на ключові питання, що виникли після скандалу, інформує theБабель.

Хто керує рестораном KFC у Будинку профспілок?

Компанія ТОВ "ТЕСТІ ФУД", зареєстрована в Дніпрі. Як випливає з даних реєстрів та рішення Антимонопольного комітету, її директором є Аліна Кіптик, а кінцевим бенефіціаром Руслан Кіптик — це донька та племінник дніпровського бізнесмена Валерія Кіптика (Forbes оцінює його статки у 84 мільйони доларів). Він є співвласником холдингу "Олівія", до якого входять мережі супермаркетів Varus та магазинів Eva. (На час публікації Аліна Кіптик не відповіла на запитання theБабеля у Facebook.)

Як українська мережа KFC пов’язана з Росією?

21 листопада у Facebook виклали прінт-скрін із сайту kfc-ukraine.com, де у "контактах відділу нерухомості та розвитку" були вказані російська адреса та російські телефони. Наступного дня контактну інформацію на сайті замінили.

Власником домену kfc-ukraine.com вказано організацію YUM! Restaurants International Russia CIS LLC. Перший ресторан KFC в Україні у 2012 році відкрив франчайзинговий партнер цієї компанії — "Українська харчова компанія"(УХК). Того ж року директор УХК — на той час ним був Олександр Сафонкін — заявив, що протягом найближчих п’яти років компанія планує відкрити ще не менш ніж десять ресторанів KFC у Києві та областях.

На сайті kfc-ukraine.com вказано 16 закладів. Серед них немає згадок про KFC, що відкрився у Будинку профспілок. theБабель надіслав запит на адресу kfc-media@mainstream.ua вказану на сайті. За кілька годин з адреси mediakfc@gmail.com нам прийшла відповідь з "офіційною заявою KFC": "Ресторан у Будинку профспілок відкрив франчайзинговий партнер KFC, українська компанія". У заяві немає підпису.

Кому належить Будинок профспілок?

До пожежі Будинок профспілок належав Федерації профспілок України. Проте після пожежі 30% будівлі відійшли інвестору, який профінансував її ремонт. "Реконструкцією зайнялася компанія ТОВ "ІТТ-Нерухомість". За договором інвестору відійшло 30% площі — це близько 5,5 тис. кв. м. Решта, як і раніше, у власності ФПУ", — пояснював "Українській правді" директор господарського управління ФПУ Володимир Циганенко.

Неофіційно у прес-службі ФПУ нам теж повідомили, що KFC відкрили саме у тій частині будинку, яка є приватною власністю. Офіційно коментувати будь-що у прес-службі відмовились.

KFC — перший заклад, який відкрили у Будинку профспілок після пожежі?

Ні, у цьому місці вже неодноразово намагалися відкривати заклади: у жовтні 2015 року — кафе lʼkafa, у квітні 2016 — кафе "Каратєль", у березні 2016 — бар "Кафе на Майдані". Появу кожного з них супроводжував гучний скандал. Щоразу активісти вимагали закрити заклад.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності в Києві поліція застосувала газ і затримала активістів, які протестували проти відкриття ресторану швидкого харчування KFC в будинку Профспілок. Серед постраждалих адвокат Масі Найєм.