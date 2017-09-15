ПОЛІТИКА НОВИНИЗгідно з бюджетом 2018 року, коштів, виділених в місцеві бюджети, буде на 32% більше, ніж в 2017.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ресурси місцевих бюджетів збільшаться на 32% - Гройсман
Ресурси місцевих бюджетів збільшаться до 321,14 млрд гривень
Фото: УНІАН
Про це розповів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман за засіданні Уряду 15 вересня.
Як зазначив прем'єр, ресурси місцевих бюджетів збільшаться до 321,14 млрд гривень.
Місцеві доходи мають бути збільшені до 250,38 млрд, тобто на 36%.
"Місцеві бюджети будуть зростати, тобто їх відповідальність також має зростати," - зазначив прем'єр, коментуючи прозорість бюджетних витрат.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект державного бюджету на 2018 рік і вніс його в Раду для голосування.
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