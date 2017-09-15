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Ресурси місцевих бюджетів збільшаться на 32% - Гройсман

Ресурси місцевих бюджетів збільшаться до 321,14 млрд гривень
Згідно з бюджетом 2018 року, коштів, виділених в місцеві бюджети, буде на 32% більше, ніж в 2017.
Ресурси місцевих бюджетів збільшаться на 32% - Гройсман Фото: УНІАН

Про це розповів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман за засіданні Уряду 15 вересня.

Як зазначив прем'єр, ресурси місцевих бюджетів збільшаться до 321,14 млрд гривень.

Місцеві доходи мають бути збільшені до 250,38 млрд, тобто на 36%.

"Місцеві бюджети будуть зростати, тобто їх відповідальність також має зростати," - зазначив прем'єр, коментуючи прозорість бюджетних витрат.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект державного бюджету на 2018 рік і вніс його в Раду для голосування.

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15 09 2017 22:58
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