Рецидивіста з ВІЛ засудили до 14 років в'язниці за зґвалтування дитини
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
Зазначається, що прокуратура довела в суді вину чоловіка в кількох злочинах. Зокрема, його визнали винним у задоволенні статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, зґвалтування малолітньої дитини і свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту.
У прокуратурі уточнили, що зловмисник засуджений до 14 років позбавлення волі.
Слідство встановило, що у вересні 2015 року чоловік прийшов в гості до своєї знайомої в одному із сіл Харківського району. Жінки на місці не виявилося, однак двоє її дітей: 5-річна дівчинка та 4-річний хлопчик перебували вдома самі.
Поки жінка ходила в магазин, чоловік зґвалтував її дочку.
"Слід зазначити, що чоловік є носієм вірусу імунодефіциту людини. На щастя, дитина не заразилася", - наголошується в повідомленні прокуратури.
На вимогу прокуратури засуджений перебуває під вартою, поки не закінчиться термін подачі апеляції.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині чоловік напав на дев'ятирічну дівчинку, коли та йшла зі школи по залізничній колії, та задовольнив свої статеві пристрасті неприроднім шляхом.
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