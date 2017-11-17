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Рецидивіста з ВІЛ засудили до 14 років в'язниці за зґвалтування дитини

Чоловік вчинив насильство стосовно 5-річної дівчинки, поки її матері не було вдома
Харківський районний суд Харківської області підтримав позицію прокуратури і визнав винним у зґвалтуванні 5-річної дівчинки і низці інших тяжких злочинів раніше судимого 30-річного чоловіка.
Рецидивіста з ВІЛ засудили до 14 років в Фото: з вільних джерел

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Зазначається, що прокуратура довела в суді вину чоловіка в кількох злочинах. Зокрема, його визнали винним у задоволенні статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, зґвалтування малолітньої дитини і свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту.

У прокуратурі уточнили, що зловмисник засуджений до 14 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що у вересні 2015 року чоловік прийшов в гості до своєї знайомої в одному із сіл Харківського району. Жінки на місці не виявилося, однак двоє її дітей: 5-річна дівчинка та 4-річний хлопчик перебували вдома самі.

Поки жінка ходила в магазин, чоловік зґвалтував її дочку.

"Слід зазначити, що чоловік є носієм вірусу імунодефіциту людини. На щастя, дитина не заразилася", - наголошується в повідомленні прокуратури.

На вимогу прокуратури засуджений перебуває під вартою, поки не закінчиться термін подачі апеляції.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині чоловік напав на дев'ятирічну дівчинку, коли та йшла зі школи по залізничній колії, та задовольнив свої статеві пристрасті неприроднім шляхом.

 

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17 11 2017 07:17
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