Reuters: Російські хакери розсилали листи з вірусами від імені Держдепу США

Які організації стали ціллю зловмисників, не повідомляється

Хакери, пов'язані з російськими спецслужбами, представлялися співробітниками Держдепартаменту США під час проведення кібератаки на комп'ютерні мережі американських урядових установ, аналітичних центрів та компаній.

Як повідомляє Reuters, хакерські атаки почалися минулої середи.

Зловмисники розсилають жертвам листи на електронну пошту від імені представника прес-служби Державного департаменту США Сьюзан Стівенсон. Лист ,який потрапив до рук журналістів Reuters, супроводжується документом-додатком нібито від спікера Державного департаменту Гезер Нойєрт.

Зазначається, що відкриття документа-додатка призводить до зараження комп'ютера програмою-вірусом, який надасть хакерам контроль над системою.

Компанії СrowdStrike і FireEye, які виявили цю атаку, не повідомили, які організації стали ціллю зловмисників. Хакерів ідентифікували як групу APT29, яку розвідка Голландії раніше пов'язала зі Службою зовнішньої розвідки Росії.

За даними американської розвідки, російські хакери активно втручалися в перебіг виборів президента в 2016 році. Однак вони практично не брали участі в атаках на державні та корпоративні мережі в США напередодні проміжних виборів до Конгресу цього року.

Щонайменше в 21 американському штаті було підтверджено хакерське втручання з боку Росії в період президентських виборів у США позаминулого року.

Раніше, Міністерство внутрішньої безпеки США і ФБР заявили, що уряд Росії причетний до організації серії кібератак на системи критичної інфраструктури США.

Нагадаємо, що кіберкомандування США задля запобігання втручанню у вибори почало першу кібероперацію з протидії поширенню дезінформації Росією.