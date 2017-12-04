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Рева каже, що на підвищення пенсій потрібно додатково 12 млрд

Пенсійним фондом уже акумульовано додаткових 7 млрд грн
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє про додаткову потребу в 11-12 мільярдах гривень на осучаснення пенсій в 2017 році.
Рева каже, що на підвищення пенсій потрібно додатково 12 млрд Андрій Рева. Фото: rbc.ua

"Ми порахували, що до кінця року, якщо ми це робимо з 1 жовтня, на осучаснення пенсій нам необхідно додатково до тих коштів, які передбачені бюджетом на надходження в Пенсійний фонд 11-12 млрд гривень", - сказав Рева, повідомляють "Українські Новини".

Він зазначив, що за результатами першого кварталу Пенсійним фондом уже акумульовано додаткових 7 млрд гривень, і спрогнозував, що до жовтня буде зібрана вся необхідна сума.

Раніше Рева заявляв, що уряду України вдалося переконати Міжнародний валютний фонд (МВФ) у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік до 63 років.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій з жовтня і скасування їхнього оподаткування.

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12 04 2017 14:40
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