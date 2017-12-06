Рева назвав розмір пенсії "для нормального життя"

Міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що наразі прийнятний розміром мінімальної пенсії в Україні є 4 тисячі гривень.

"За нинішніх умов я вважаю, що пенсія, яка б забезпечила нормальне життя, повинна бути в сьогоднішній Україні не менше 4 тисяч гривень", - сказав він в ефірі "5 каналу".

Також Рева розповів про високі пенсії чиновників, про які часто згадують політики.

"У нас існує обмеження по виплаті пенсії 10 740 грн. Тобто будь-які розрахунок, який робиться для нових пенсіонерів, пенсія виплачується на руки не більше 10 740 грн. Виключенням є ті люди, які до введення законодавчої заборони отримували пенсію більшу. Таких на сьогоднішній день у нас є близько 20 тисяч по Україні із 12 мільйонів пенсіонерів", - розповів він.

"Найбільшу пенсію в Україні отримує громадянин, льотчик-випробувач, Герой України. Його пенсія на місяць складає 58 тисяч грн", - додав він.

За його словами, розмови про 100-200 тисяч грн пенсії "це поки що розмови".

Він наголосив, що українські судді за законом отримують довічне утримання і отримують пенсію у розмірі зарплати, яка може сягати "декілька сотень тисяч гривень".

"Але ми проектом закону про пенсійну реформу передбачили приведення цих норм у відповідність до загальних стандартів", - сказав Рева.

Як відомо, Рева заявив, що прогнозоване зростання середньої заробітної плати на 37 відсотків – до 7100 гривень – передбачається вже до кінця року.

Зазначимо, громадяни, які погодяться виходити на пенсію пізніше встановленого законом віку, отримуватимуть доплати за перепрацьований час.