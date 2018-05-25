Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Рева порівняв кредити МВФ із терапією для наркомана

"Ви здираєте з українців останню свитину… Ви хочете, щоб люди вас дійсно на вилах винесли, чи ви нарешті переглянете співпрацю з "кровосісями" з МВФ"
Міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що з часом Україна зможе обійтися без кредитів Міжнародного валютного фонду.
Рева порівняв кредити МВФ із терапією для наркомана Андрій Рева. Фото: rbc.ua

Під час години уряду в Верховній Раді депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив: "Коли ви припините бути наркоманами, коли ви злізете з наркоголки Міжнародного валютного фонду?".

"Ви здираєте з українців останню свитину… Ви хочете, щоб люди вас дійсно на вилах винесли, чи ви нарешті переглянете співпрацю з кровосісями з МВФ і почнете працювати на український народ?", – додав нардеп, інформує "Українська правда".

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко відповів: "У нашій взаємодії з МВФ та іншими міжнародними організаціями немає жодного місця шантажу – це нормальний повноцінний діалог. Уряд України не діє в межах логіки будь-кого. Наша основна мета – підвищення якості і рівня життя українців".

Він зазначив, що кредити МВФ надаються Україні під найменші відсотки, які зараз може залучити держава.

Андрій Рева додав: "Із свого 20-річного досвіду роботи в галузі соціальної політики і спостерігаючи за тим, як потрібно реабілітувати наркомана, скажу вам наступне: якщо ви одразу забороните їм вживати наркотики – наркоман може померти".

"Для того, щоб він зліз з цієї голки, його потрібно лікувати й реабілітувати", – сказав він.

"Хто посадив Україну на цю голку, ви знаєте чудово. Вони теж перебувають і в цій залі. А те що ми зараз робимо, це називається лікування і реабілітація. Коли це закінчиться, ми зліземо з цієї голки", – заявив міністр.

Нагадаємо, що глава українського Мінфіну Олександр Данилюк заявив, що Єврокомісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги для України.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 05 2018 12:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.