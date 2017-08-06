Рева пропонує ввести квоти для працівників старше 45 років

У рамках пенсійної реформи мінімальний страховий стаж для отримання пенсії в Україні буде підвищено до 25 років

Міністерство соціальної політики пропонує запровадити квоти для осіб передпенсійного віку.

За словами міністра соцполітики Андрія Реви, відмова багатьох роботодавців брати на роботу людей передпенсійного віку є великою проблемою, яку можна постаратися вирішити запровадженням мінімальних квот для таких працівників, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Давайте внесемо до закону дуже просту правку, як у нас є квота на інвалідів: давайте зобов'яжемо роботодавців не менше ніж 4-5% мати людей після 45 років", - сказав Рева на парламентських слуханнях про пріоритетність дотримання страхових принципів під час реформування пенсійної системи.

Рева зазначив, що органи влади мають інструментарій, щоб перевірити виконання роботодавцями цієї норми.

"І якщо людина скаржитиметься, приходитиме до нас і говоритиме, що її не беруть на роботу під будь-якими приводами, значить, ми повинні мати інструментарій вплинути на ситуацію", - сказав міністр.

Під час слухань деякі учасники зазначили, що однією з перешкод для пропонованого урядом підвищення мінімального страхового стажу з 25 років до 35 років і можливого терміну виходу на пенсію з 60 на 65 років є небажання роботодавців брати людей передпенсійного віку на роботу.

Відзначимо, що в рамках пенсійної реформи мінімальний страховий стаж для отримання пенсії в Україні буде підвищено до 25 років.

Нагадаємо, Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу 17 травня, але текст документа не роздали міністрам перед голосуванням. Уряд планував передати законопроект до Нацради реформ, після чого внести його до Верховної Ради.