Рева пропонує виплатити по 100 тис звільненим з полону українцям
"Нами підготовлено проект постанови про надання матеріальної допомоги кожному з тих, хто звільнений. І зараз доручення мої йдуть на місця, щоб кожне управління соціального захисту, де є звільнені особи, вивчило потреби цих людей", - заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє "Укрінформ".
За його словами, робота вже розпочата.
На запитання щодо розміру матеріальної допомоги міністр відповів: "Наша пропозиція буде в тому, щоб надати кожному із тих, кого вчора звільнили, по 100 тисяч гривень".
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 74 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.
Водночас голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.
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