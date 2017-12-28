Рева пропонує виплатити по 100 тис звільненим з полону українцям

За його словами, робота вже розпочата

У Міністерстві соціальної політики готують постанову і пропонують матеріальну допомогу звільненим у середу українцям - по 100 тисяч гривень.

"Нами підготовлено проект постанови про надання матеріальної допомоги кожному з тих, хто звільнений. І зараз доручення мої йдуть на місця, щоб кожне управління соціального захисту, де є звільнені особи, вивчило потреби цих людей", - заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, робота вже розпочата.

На запитання щодо розміру матеріальної допомоги міністр відповів: "Наша пропозиція буде в тому, щоб надати кожному із тих, кого вчора звільнили, по 100 тисяч гривень".

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 74 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

Водночас голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.