Рева розповів, на скільки зростуть пенсії з 1 жовтня

Понад мільйон українців, які вже вийшли на пенсію, отримають постійну надбавку до пенсії понад тисячу гривень

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що підвищення розміру пенсій відбудеться вже з 1 жовтня, та розраховуватиметься індивідуально для кожного пенсіонера.

За його словами, урядом вже проведені попередні розрахунки та є дані щодо конкретних сум збільшення пенсій. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Рева повідомив, що понад мільйон українців, які вже вийшли на пенсію, отримають постійну надбавку до пенсії понад тисячу гривень.

Крім того, збільшення пенсій на суму від 500 до 1 тис гривень торкнеться майже двох мільйонів пенсіонерів.

"Близько 2,5 мільйонів пенсіонерів після перерахунку отримають надбавку до 500 гривень, ще три мільйони пенсіонерів отримають збільшення пенсійного забезпечення після перенесення підвищення соціальних стандартів з грудня на жовтень 2017 року", - підсумував міністр.

Як повідомлялося, згідно з розрахунками Мінсоцполітики через десять років нові пенсіонери отримуватимуть в середньому 6040 гривень пенсії.

Нагадаємо, що пенсійна реформа, яка передбачає осучаснення пенсій із 1 жовтня 2017 року, потребуватиме в 2018 році додаткових 40 мільярдів гривень.