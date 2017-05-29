Рева таки підписав піврічне фінансування псевдоветеранських організацій, - Різниченко
Ветеран АТО Різниченко повідомив про рішення міністра на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що 11 квітня представники ГО – учасники засідання при Держслужбі у справах ветеранів та учасників АТО – проголосували за перехід до фінансування ветеранських організацій на відкритій конкурсній основі. Це стало наслідком активних протестів АТОшників та волонтерів проти прямого виділення бюджетних коштів для "старих" ветеранських спілок, незалежно від їх роду діяльності та активності.
Ініціатором акції став Дмитро Різниченко – громадський активіст та ветеран батальйону "Донбас", який на попередніх зборах відзначився тим, що вдарив лобом в обличчя голову громадської ради при Міністерстві оборони, 67-річного генерал-полковника запасу Віктора Палія.
Різниченко та інші активісти наголошують, що по суті прорадянські ветеранські організації отримують величезні суми з державного бюджету України без конкурсу проектів, і ці кошти йдуть здебільшого на статутну діяльність та бюрократичні потреби.
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