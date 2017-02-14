Рева заявив, що виплату пенсій потрібно проводити лише пенсіонерам, які не працюють
"У всьому світі діє правило - або пенсія, або зарплата. Після проведення пенсійної реформи, коли пенсія стане достатньою, потрібно встановити правило - або ти працюєш, отримуєш зарплату і виходиш на пенсію трохи пізніше, але пенсія у тебе буде більше. Або ти йдеш відразу й отримуєш пенсію, але не працюєш", - сказав Рева, інформує Realist.
На зауваження про те, що в такому випадку з'являється ризик, що пенсіонерів просто не будуть офіційно оформляти, Рева відповів: "320 тис. грн штраф. Будь ласка. Можна не оформляти".
На уточнення, чи є випадки нарахування таких великих штрафів, міністр зазначив: "Зараз ми тільки почали працювати. Пізніше підведемо підсумки. Потрібно, щоб люди чітко розуміли, що справа не штрафах. Прем'єр правильно сказав, що немає завдання штрафами наповнити бюджет. Важливо, щоб всі працювали і чесно платили податки".
Нагадаємо, що пенсійна реформа, яку уряд планує провести в 2017 році, не передбачатиме підвищення пенсійного віку.
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