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Рева заявив, що виплату пенсій потрібно проводити лише пенсіонерам, які не працюють

Якщо пенсіонерів не будуть офіційно оформляти, то передбачатиметься 320 тис грн штрафу
Глава Міністерства соціальної політики Андрій Рева виступає за виплату пенсій лише пенсіонерам, які не працюють.
Рева заявив, що виплату пенсій потрібно проводити лише пенсіонерам, які не працюють Андрій Рева. Фото: bigmir)net

"У всьому світі діє правило - або пенсія, або зарплата. Після проведення пенсійної реформи, коли пенсія стане достатньою, потрібно встановити правило - або ти працюєш, отримуєш зарплату і виходиш на пенсію трохи пізніше, але пенсія у тебе буде більше. Або ти йдеш відразу й отримуєш пенсію, але не працюєш", - сказав Рева, інформує Realist.

На зауваження про те, що в такому випадку з'являється ризик, що пенсіонерів просто не будуть офіційно оформляти, Рева відповів: "320 тис. грн штраф. Будь ласка. Можна не оформляти".

На уточнення, чи є випадки нарахування таких великих штрафів, міністр зазначив: "Зараз ми тільки почали працювати. Пізніше підведемо підсумки. Потрібно, щоб люди чітко розуміли, що справа не штрафах. Прем'єр правильно сказав, що немає завдання штрафами наповнити бюджет. Важливо, щоб всі працювали і чесно платили податки".

Нагадаємо, що пенсійна реформа, яку уряд планує провести в 2017 році, не передбачатиме підвищення пенсійного віку.

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14 02 2017 12:14
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