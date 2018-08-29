Ревізія Міноборони: 88 мільйонів збитків та десятки тисяч втрачених гектарів
Про це йдеться в результатах ревізії Держаудитслужби, повідомляє проект "Марлін".
Аудитори зафіксували самозахоплення земель оборони різними особами загальною площею 52 тисячі га, де лише 1 тисяча 873 га мали нормативно грошову оцінку. Відзначається, що відсутність правоустановчих документів призвела до безповоротної втрати земель.
Так, у квартирно-експлуатаційного відділу Полтави самовільно захопили землю площею 747,3 га на загальну суму 741,9 мільйона гривень, у КЕВ м. Хмельницький – 278,5 га на 571 мільйон гривень, а у КЕВ м. Харків – 797,5 га на 333,9 мільйона гривень.
Інвентаризація будівель Міноборони територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь, відділів та частин – КЕУ, КЕВ, КЕЧ виявила, що понад 1,3 тисячі споруд знаходяться в напівзруйнованому стані, і в деяких випадках видатки на їхню охорону перевищують вартість майна, що охороняється.
Це призводить до того, що солдати проживають у наметах через відсутність придатних для проживання будівель з водою та теплом.
Таку ситуацію аудитори відмітили у військовому містечку № 99 КЕВ м. Вінниця, де з 2018 року розміщено особовий склад підрозділів 95-ї окремої аеромобільної бригади.
У той же час під час будівництва військових містечок в с. Улянівка Миколаївської області та у Одесі і Києві підрядні організації завищили вартість виконаних робіт на суму 9,2 мільйона гривень.
Матеріали ревізії направлено до правоохоронних органів.
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