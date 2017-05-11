Рейд у Львові: Нацполіція перевіряла документи в рамках операції "Мігрант"
"Зараз в Україні триває чергова призовна кампанія. Як стало відомо, у Львові, представники військового комісаріату вручили повістки тим, хто ухилявся від призову. Ніякого примусового затримання не було. У військових таких повноважень немає, і вони цього не роблять", – сказав заступник начальника управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович у коментарі "112 Україна".
За словами Венсковича, у Львові Національна поліція проводила свій окремий рейд щодо перевірки документів в рамках операції "Мігрант".
"І під час цього рейду працівники військового комісаріату вручили повістки громадянам, які ухилялися від військової служби", - додав Венскович.
При цьому він заперечив інформацію про те, що охочих служити в армії небагато.
"Насправді це не так. У нас багато свідомих громадян, які добровільно приходять до військкоматів. Осінній призов 2017 року проходить відповідно до затвердженого плану, показники виконуються", – підсумував він.
Нагадаємо, що вночі з п'ятниці на суботу військові з поліцією влаштували облаву на призовників у Львові.
У військовому комісаріаті та патрульній поліції Львівщини підтвердили проведення заходів поблизу нічного клубу Paradox, що у Львові, однак відповісти, чого саме вони стосувались і яким був їхній результат, відмовились.
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